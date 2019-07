Daniele Rugani può lasciare la Juventus. Il difensore bianconero non è sul mercato ma il suo destino, così come quello di tanti altri calciatori bianconeri, dipende dalle offerte che arrivaranno alla Continassa. Un anno fa, Fabio Paratici rifiutò un'offerta di circa 50 milioni da parte del Chelsea, ora la valutazione del club bianconero è di circa 40-45 milioni di euro. Dopo i timidi sondaggio di Roma e Milan, i bianconeri hanno registrato anche l'interesse dell'Arsenal.Il gradimento degli inglesi è concreto ma gli 80 milioni che i Gunners investiranno per Pepé non permettono altri grandi investimenti per il mercato in entrata. Il club inglese farà un tentativo per abbassare il prezzo del calciatore bianconero o, eventualmente, cercare di prenderlo in prestito ma l'opzione non convince la Juve che si priverebbe di Rugani solo a titolo definitivo.Alla Continassa si vuol evitare di vivere la stessa situazione dello scorso anno quando l'addio di Benatia trasformò l'abbondanza di inizio stagione nell'emergenza vissuta nella seconda, e decisiva, parte della stagione. Anche per questo pure Demiral è stato bloccato da Paratici, con la conferma arrivata anche dall'agente del calciatore. Solo un'offerta monstre può far cambiare idea alla Juventus che intanto registra l'interesse dell'Arsenal.@lorebetto