Come racconta Calciomercato.com, su Rugani ci sono soprattutto club di Premier League. Ha diversi estimatori in Inghilterra, con il Leicester in prima fila e l’Arsenal del nuovo allenatore Arteta subito dietro. Daniele pesa il doppio nel monte ingaggi di Demiral (3,5 milioni contro 1,8), genererebbe la stessa plusvalenza anche costando la metà. E la Juve oggi è pronta a lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, aprendo anche al prestito con opzione di riscatto entro il 30 giugno.