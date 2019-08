Daniele Rugani può lasciare la Juventus. Il difensore bianconero sta valutando l'offerta del Wolverhampton che è intenzionato a mettere sul piatto 32 milioni di euro. La priorità del calciatore è però quella di giocare in un club di prima fascia come l'Arsenal che al momento ha fatto solo una proposta di prestito biennale al club bianconero. L'offerta dei Gunners non convince però la Juve disposta a far partire Rugani solo per un'offerta vicina ai 40 milioni di euro.