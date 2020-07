Effettivamente, è "un compito ingrato" quello di sostituire questo Matthijs de Ligt. Eppure, Daniele Rugani è pronto a scendere in campo, approfittando della squalifica di colui che ormai è diventato un amico. Sì, avete capito bene: complice la simpatia tra le rispettive compagne, Matthijs e Daniele sono la nuova 'coppia' dell'estate bianconera: anche ieri, dopo l'allenamento mattutino, una mini fuga in famiglia per un pomeriggio di piscina e divertimento. E chissà se hanno parlato, di quello che c'è da fare e soprattutto di come l'ha fatto l'olandese in queste partite. Certo, non sarà semplice. Ma l'ha detto anche Sarri: per come si sta allenando, Rugani merita un'occasione. Gliel'ha fornita il destino.