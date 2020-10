Daniele Rugani e la sua compagna (oltre che neomamma del piccolo Tommaso) Michela Persico si sono accasati a Rennes, la città bretone dove il difensore disputerà la prossima stagione in prestito. Rugani si è presentato alla sua nuova squadra e ha anche postato su Instagram due foto che lo vedono vestire i colori del suo nuovo club. In una di queste due foto è insieme alla sua Michela. Nell'altra mostra la sua maglia nello stadio del club di Ligue 1, il Roazhon Park. Ecco il messaggio annesso alle foto: "Fiero di questa nuova avventura, pronto a mettermi in gioco in una nuova sfida".