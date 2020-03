Vicinissimo a Rugani e a Tutta la Juventus In questo momento Difficile . #SiamoTuttiBiancoNeri pic.twitter.com/26oH7L7F12 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 11, 2020

Lapo Elkann, rampollo di casa Agnelli e tifosissimo della Juventus, manda un messaggio a Daniele Rugani: "Vicinissimo a Rugani e a Tutta la Juventus In questo momento Difficile", scrive su Twitter. A poche ore dall'annuncio della Juventus è arrivato anche un messaggio del centrale bianconero sul suo account Instagram: "Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie", le sue parole.