Daniele Rugani, a TMW, ha parlato così del suo momento e del possibile approdo di Pogba.



LA STAGIONE - "Tra poco si riparte, sarà una stagione bella lunga. Per noi l'obiettivo è tornare competitivi subito, fin dall'inizio, e giocarcela fino alla fine. Sono sereno, ho ancora qualche giorno di vacanza. Mi sto divertendo e allenando per farmi trovare pronto. Ora gli ultimi giorni di relax, poi ci ributtiamo a capofitto. Io mi aspetto di essere a disposizione e farmi trovare pronto, come ho sempre fatto. Voglio dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi e tornare competitivi".



SU POGBA - "Pogba? Non lo so, speriamo. Sono due anni che facciamo più fatica in campionato, è giusto tornare ai livelli che ci competono. Dopo aver passato l'anno del COVID-19 una pausa così per il Mondiale può essere strana ma ne abbiamo vissute di peggio, per cui ci adatteremo e sarà un bel campionato perché quest'anno penso che sarà molto molto aperto".



CR7 - "Ronaldo-Roma? Io sono in vacanza, leggo zero notizie e zero tutto. Questa me l'hanno detto, ma non ho idea se sia vero o no. Vediamo".