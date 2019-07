Daniele Rugani può lasciare la Juventus per la giusta offerta ma ad oggi i bianconeri non hanno ancora avuto nessuna proposta che li abbia convinti. Dopo gli approcci di Roma e Milan, anche l'Arsenal ha fatto un'offerta per il centrale ex Empoli mettendo però sul piatto solo un prestito biennale. La Juve non ha accettato l'offerta dei Gunners in quanto i bianconeri cercano di cedere il calciatore a titolo definitivo e per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Queste le condizioni dei bianconeri per la cessione di Rugani che per la giusta offerta può lasciare Torino quattro anni dopo il suo arrivo.