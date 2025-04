Rugani, parla l'agente: 'Può fare ancora comodo, la Juventus sa cosa garantisce'

AFP via Getty Images

Le parole dell'agente di Rugani

Calciomercato.it ha intervistato, agente di, che si è espresso sul prossimo futuro del difensore classe 1994 attualmente all': per lui si parla tanto in questi giorni di un ritorno allaa fine stagione, dopo una stagione in Olanda un po' al di sotto delle aspettative (almeno in termini di minutaggio), con 24 presenze e un goal all'attivo."Daniele ha confermato anche in Olanda la propria capacità nel mantenere un rendimento alto", le parole dell'agente. "La Juventus lo conosce bene e sa quello che lui può garantire anche dal punto di vista dell’esperienza. Noi aspetteremo le decisioni che verranno prese, il club si confronterà con l’allenatore per pianificare la prossima stagione. Di certo Daniele può far comodo e ha ancora 30 anni, quindi un orizzonte di almeno un altro lustro a un certo livello. Tudor? Se dovesse rimanere personalmente ne sarei contento".

Quanto vale ora Rugani

Comunque andrà a finire, l'Ajax non sembra intenzionato a riscattare Rugani: ad ogni modo, la Juventus avrebbe potuto guadagnare da questo affare solo qualcosa come 5 milioni di euro, che di fatto è la cifra intorno alla quale viene valutato ora dai portali specializzati.