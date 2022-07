Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Davideha parlato anche del futuro di Daniele, suo assistito: "In questo momento l'idea dellaè di tenerlo, noi non abbiamo avuto l'esigenza di cercare altro perché il ragazzo vuole rimanere. Per lui sarebbe stato più facile andar via". E sulle cessioni dei bianconeri, tra cui quella di Matthijs De Ligt: "La Juve ha ceduto e abbassato gli ingaggi, in questo modo ha creato liquidità e ora il club può monitorare il mercato. Non so se la Juve sia così interessata a Zaniolo.al Bayern? Il campionato italiano forse non è il più bello, ma sicuramente è il torneo più difficile che c'è in Europa. In Serie A la pressione è notevole, e grazie a questa De Ligt è cresciuto come difensore. Lui ha scelto il Bayern che è il club tedesco più solido, è la migliore scelta che poteva poteva fare".