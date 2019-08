Daniele Rugani è in uscita, e tutto lascia pensare che alla fine la sua cessione andrà in porto. Mentre si complica anche la pista che lo porterebbe alla Roma, se ne può riaprire un'altra: quella del Monaco. Contatti nelle scorse ora con l'entourage del giocatore e con la Juve, aspettando di capire se possa trasformarsi in una trattative capace di convincere club e giocatore. Servirebbe un'offerta da 30 milioni per la Juve e un ingaggio pari a quello attualmente percepito da Rugani di 3,5 milioni netti a stagione più bonus.



LA GIORNATA - Anche oggi, mentre tutti attendevano una netta ripresa della trattativa con la Roma (sempre più orientata verso Lovren, a questo punto), Daniele si è allenato con il gruppo. Il centrale sa bene di essere lui il sacrificabile della difesa bianconera, così come sa che quattro anni non sono bastati a superare quantomeno Demiral nelle gerarchie. Se n'è fatta una ragione, ora deve farsi una squadra. Cioè cercarla. Il Monaco? Al momento la strada sembra in salita, nonostante i continui contatti tra le parti. Con Paratici lontano da Torino per chiudere gli esuberi...