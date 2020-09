Il Valencia ha puntato Daniele Rugani e questa volta si è mosso in maniera ufficiale. Dopo quasi un anno di corteggiamento, il difensore bianconero sembra più vicino a un possibile passaggio in Spagna: sono state diverse le manifestazioni di interesse, così come gli incontri con la Juventus tra lo scorso luglio e oggi, ma nelle ultime ore si sono registrati i passi più concreti. Alla Continassa, infatti, è arrivata un'offerta per il prestito.



La Juve non l'ha accettata, ma ha aperto al dialogo: sì, perché Paratici cerca un compromesso tra la proposta spagnola e la richiesta bianconera, vicina ai 25 milioni di euro. Magari una formula creativa, come quella che ha portato Alvaro Morata in bianconero e che potrebbe coinvolgere anche Federico Chiesa Il prestito secco non convince e, scrive Tuttosport, le mediazioni sono al lavoro per arrivare a un’intesa a metà strada: magari attraverso un prestito con diritto di riscatto o con obbligo soltanto al verificarsi di determinate condizioni. Il tempo stringe, le trattative sono in corso. Per la Juve Rugani è cedibile e il giocatore è attratto dall'idea di giocare all'estero. Per arrivare alla fumata bianca, però, manca ancora l’intesa tra Valencia e Juventus, con gli spagnoli in pole.