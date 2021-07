il difensore rientrato da una stagione in prestito prima in Francia al Rennes e poi al Cagliari. Lì dietro Allegri ha le idee abbastanza chiare: i titolari sono De Ligt e Bonucci, la prima alternativa Giorgio Chiellini - a breve arriverà il rinnovo - e lo slot di quarto centrale sarà occupato da uno tra Rugani e Demiral.- Al momento, il primo è il favorito a rimanere in bianconero. Motivo?La richiesta dei bianconeri per Demiral non si abbassa sotto la soglia dei 35/40 milioni di euro, non c'è crisi che tenga. Il giocatore piace all'Everton e al Tottenham e in Italia ci pensa anche l'Atalanta in caso di cessione di Romero (che riscatterà proprio dalla Juve per 16 milioni).- Ecco perché Rugani è pronto a giocarsi tutte le sue carte per convincere la società a puntare di nuovo su di lui. Classe '94, tra dieci giorni compirà 27 anni e dopo tanta esperienza accumulata negli anni ora gli si chiede il salto di qualità.. Inoltre, c'è il fattore Allegri: un allenatore che lo conosce bene e sa come prenderlo; con Max in panchina ha sempre giocato almeno 20 gare stagionali. E in un mercato senza grandi possibilità di spendere, può diventare il rinforzo low cost per la difesa della Juve.