Bivio sul mercato per Daniele Rugani che a Roma tornerà nuovamente in panchina. L'Olimpico poteva essere casa sua visto che i giallorossi lo hanno cercato in estate non trovando però un accordo con la Juve, né dal punto di vista economico né delle formule. Secondo quanto riporta Tuttosport la Juve spinge per la cessione a titolo definitivo del difensore il cui prezzo è di circa 25 milioni di euro. Rugani piace alla Samp che però non andrebbe oltre un prestito ma restano aperte anche alcune opzioni all'estero per il difensore ex Empoli che neanche Sarri è riuscito a rilanciare.