Chiuso da tempo nell’organico bianconero, Daniele Rugani è volato in Francia, al Rennes, con la speranza di trovare più fortuna e minuti di gioco. A fine anno scadrà il prestito secco con il club francese ma, come riporta Tuttosport, il difensore di proprietà della Juventus è entrato nelle mire del Parma, dopo che l’assalto a Benatia non ha dato i frutti sperati. Dal canto suo, il club bianconero sarebbe disposto a concedere il via libera al difensore per un ritorno in Italia. La pista è viva e - si legge - se ne parla concretamente