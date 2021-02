1









I recentissimi dialoghi tra Juventus e Torino stanno producendo proficui effetti in ottica mercato. Perché Rolando Mandragora sta diventando un nuovo giocatore granata: programmate per questa mattina le visite mediche, la formula è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro più bonus. Inoltre, sul piatto anche il nome di Daniele Rugani, che non sta trovando spazio con il Rennes anche a causa di un infortunio. Sul difensore bianconero c’è anche il Parma, che al contempo sfida i bianconeri per Scamacca