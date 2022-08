Negli ultimi giorni, il nome di Danieleè circolato con insistenza nelle discussioni di mercato della Juventus. Secondo quanto riporta Sportitalia, per il futuro del centrale difensivo, ad oggi, ci sarebbero quattro strade. Due, in prestito, conche spingono per il trasferimento temporaneo. La terza è il, che potrebbe provare l'affondo per acquistare il cartellino offrendo 10 milioni di euro. La quarta è la permanenza alla, con il contratto in scadenza nel 2024. La Juventus ha lasciato al calciatore e al suo entourage ancora qualche giorno di riflessione, prima di decidere.