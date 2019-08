di Cristiano Corbo

Non è stata una questione di bacchetta magica, ma di noiosissima ripetizione. La Juve sta sistemando la difesa: se individualmente non c'erano problemi - del resto, parla la storia degli interpreti -, in termini di coesione e propriamente di idee c'era una falla da colmare. Esclusivamente con il lavoro. Contro una squadra vera, con concreta grinta in campo, la retroguardia di Sarri ha saputo farsi molla e rimbalzare gli attacchi avversari: prima con Bonucci, Chiellini e il loro feeling praticamente decennale; poi con l'irruenza genuina di Demiral e la sapienza fresca di De Ligt. Insomma, c'erano tutti. Tranne Rugani.



E DANIELE? - C'è stato un momento in cui le telecamere hanno indugiato su Daniele. Dita in bocca, come da ragazzini prima di un compito importante; sguardo al campo, mezzo concentrato, mezzo proiettato su altri lidi. Che l'aspettano, che ormai l'hanno catturato, pure se solo con la mente. Mai, in questo precampionato e anche prima, la Juve aveva messo alla porta un giocatore in questo modo: se per un calciatore in uscita è normale stare fuori, quelli che si vestono di bianconero hanno sempre avuto un trattamento diverso. Non speciale, semplicemente slegato dai normali canoni di campo e mercato.



LA SITUAZIONE - Rugani, invece, è fuori perché sta fuori. Quantomeno, al momento, dalle rotazioni di Sarri. Pure quelle estive. Il difensore aspetta di rientrare stavolta sull'agenda della Roma, l'unica squadra il cui progetto l'aveva realmente conquistato e convinto. Non se n'è fatto più nulla perché Petrachi voleva chiudere facilmente e velocemente su Lovren. Tant'è: si è complicata pure quella. E mentre Rugani non gioca da settimane, l'occhio giallorosso si riporta nuovamente sull'ex pupillo di Maurizio. Che era fuori pure lui (però per motivi diversi), ma che non è mai stato così chiaro: l'esperienza di Daniele alla Juve è tutta in quello sguardo. Massima partecipazione, ma nessun segno realmente lasciato. Ora, la parola 'fine' destinata alla firma del mercato.