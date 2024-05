Rugani-Juve: il messaggio dopo il rinnovo

Oltre che tramite i canali ufficiali del club, Danieleha condiviso tutta la sua gioia per ildi contratto con laanche attraverso i suoi profili social.Ecco il suo messaggio: "Dopo 8 anni di Juventus, ancora oggi non c’è per me orgoglio più grande di far parte di questo club che porto nel cuore e che con amore e dedizione difendo da anni. È con grande felicità che posso dire che continueremo a combattere insieme. Quello che posso promettere è che non ci sarà mai un giorno dove non darò tutto me stesso per onorare e difendere questi colori. Fino all’ultima goccia di sudore. Fino alla fine. Grazie a tutti voi per farne ancora parte. Forza Juve sempre".