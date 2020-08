Dopo aver piazzato un altro rinforzo al centrocampo con l'arrivo di Westn McKennie, la Juventus non perde di vista il mercato in uscita: l'obiettivo di Paratici è quello di piazzare i giocatori che finora non hanno trovato molto spazio. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di, che anche l'anno scorso con Sarri ha giocato poco. Nonostante il messaggio del padre Ubaldo ( QUI ),- Per festeggiare la prima volta in Champions, i francesi stanno cercando giocatori che possano far fare il salto di qualità alla squadra.: Rugani alla Juve ha uno stipendio di oltre 3,5 milioni di euro, decisamente troppo per le casse del Rennes. E' questo, secondo il quotidiano francese, il grande ostacolo che blocca l'affare. La volontà del club è comunque quella di trovare prima l'accordo con Rugani per poi andare a parlare con la Juve.- Dopo essere sfumate le piste Milan e Roma che l'avevano trattato in passato, su Rugani sono sempre vive alcune piste estere: il Valencia su tutte, che ha messo da tempo nel mirino sia l'ex Empoli che De Sciglio; il grande problema del club spagnolo, al momento, è la mancanza di liquidità per fare mercato.; non è detto però che con i Wolves non possa aprirsi uno spiraglio anche senza l'attaccante messicano nell'affare.