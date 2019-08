Trattativa avanzata. La sostanza è questa, per Daniele Rugani. Che non prenderà casa nella Capitale, poiché la Roma sembra davvero a un passo da Lovren. Però per lui c'è un'altra capitale, quella del principato di Montecarlo. Un posto pazzesco in cui vivere, meno in cui giocare. Tant'è: si sta abituando all'idea, Daniele. Che ha visto allontanarsi l'opzione giallorossa, con il mancato incontro tra Petrachi e Paratici per trovare l'accordo. Ma Lovren è stata una scelta di Fonseca. OPZIONE FRANCESE - Per una trattativa arenata, ce n'è stata una che si è subito riattivata. Come racconta Tuttosport, il club del Principato deve rinforzarsi proprio in quel pezzetto di campo. E poi Jardim, rientrato a gennaio per sostituire Henry, lo vuole davvero. Dai 45 milioni offerti dal Chelsea ai 30 del Monaco: è passato appena un anno, ma sembra sia cambiato tanto. Ne sono passati invece due dall'arrivo di Blaise Matuidi, proprio dalla Francia. Ecco: a proposito di Monaco, pare che dal Principato si sia fatto pure il nome del centrocampista campione del Mondo. Una chiacchiera, non offerte o trattative avviate. Tanto basta a stuzzicare la fantasia di Paratici, che per il centrocampo ha individuato in Matuidi il principale esubero.