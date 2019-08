Il futuro di Daniele Rugani è ancora tutto da definire. Sembra ormai essere saltato l'affare per il suo trasferimento alla Roma, al pari di quello per volare in Premier League tra Arsenal e Wolverhampton, mentre resta viva la pista che porta al Monaco in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, la pista potrebbe complicarsi per due motivi: la Juventus vuole una cessione a titolo definitivo fin da subito, mentre il difensore classe '94 non sembra particolarmente convinto dalla destinazione monegasca.