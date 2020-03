1









Sono Daniele Rugani e Blaise Matuidi i due calciatori della Juventus trovati positivi al coronavirus. Entrambi sono in isolamento, come prevede il protocollo di cura. Rugani è stato il primo calciatore a risultare positivo alla Juve e in Serie A. La squadra più colpita nel massimo campionato italiano, però, è la Sampdoria. Tra i blucerchiati sono positivi Manolo Gabbiadini (12 marzo), Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby (tutti il 13 marzo), Depaoli e Bereszynsky (14 marzo).



GLI ALTRI - Tre positivi nella Fiorentina Vlahovic (13 marzo), Cutrone e Pezzella (14 marzo), uno nell'Hellas Verona, Mattia Zaccagni (17 marzo)