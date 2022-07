Danielelascerà la? Al momento è più no che sì. Spieghiamo: il centrale ha sì un ingaggio pesante, ma in questo momento il suo addio - a differenza di quelli di, per capirci - non è certamente una priorità. Semmai, un'opportunità. Anche per inserire altri profili nel reparto arretrato, dove con Bremer e Gatti e gli addii di Chiellini e De Ligt si è cambiato già abbastanza.Nei giorni scorsi si è fatta spazio tra le cronache di mercato anche la possibilità che la Juve potesse cedere Rugani, dato vicino al Bologna. In realtà, stando a quanto raccolto nelle ultime ore, neanche con l'imminente addio di Theate la situazione dovrebbe cambiare. Ossia: il Bologna andrebbe su profili più giovani e meno costosi. E Daniele, ecco, potrebbe raggiungere Mihajlovic solo se... si trasformasse in opportunità. Eccola che ritorna, quella parola. Del resto, solo qualche giorno fa l'agente a TMW era stato chiaro: "In questo momento l'idea della Juve è di tenere Daniele Rugani e noi non abbiamo avuto l'esigenza di cercare altro perché il ragazzo vuole rimanere. Per lui sarebbe stato più facile andar via".