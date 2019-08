Daniele Rugani sa di essere l'ultima scelta di Maurizio Sarri per la difesa. L'ex centrale dell'Empoli è il quinto difensore e sa che in caso di permanenza sarebbe escluso dalla lista Champions. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma è in pole per il suo acquisto. Come anticipato da Ilbianconero.com, Rugani ha già dato il suo ok al trasferimento in giallorosso ma ancora manca l'accordo su cifre e modalità di trasferimento tra le due squadre.