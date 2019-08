Daniele Rugani ha mandato un nuovo segnale di mercato direttamente da Villar Perosa. Il difensore della Juventus, che non è stato impiegato da Maurizio Sarri nei 52 minuti di partita contro la squadra Primavera, prima dell'invasione di campo da parte dei tifosi bianconeri, è uscito dal campo prima dell'inizio del secondo tempo e non ha poi avuto modo di tornarci, per firmare autografi e fare foto con i supporter.



DALLA ROMA AL MONACO - Intanto, il mercato impazza in casa Rugani. Dopo essere stato accostato ad Arsenal e Roma, oggi il difensore classe '94 sembra essere vicino al trasferimento in Francia, al Monaco, che è pronto a pagarlo circa 30 milioni di euro, ovvero quanto richiesto dal club bianconero per la sua cessione. E' Rugani il centrale in partenza da Torino e, ormai, la sua avventura in bianconera sembra essere conclusa.