Davide, agente di Daniele, ha parlato del futuro del difensore della Juventus a Radio Firenze Viola."La stagione di Rugani? Mi aspetto che faccia quello per cui viene confermato tutti gli anni. Serietà, affidabilità e rendimento elevato anche quando non riesce ad avere grandissima continuità, che è una cosa difficile. Tutti parlano, ma poi otto o nove anni nella Juventus non ci stai perché sei carino, ma perché dai delle risposte concrete. In più, adesso che il giro dei leader è un po' cambiato, potrà anche dare una mano a quelli più giovani e per far capire il senso di che cos'è l'appartenenza in un club importante come quello bianconero".