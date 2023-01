E lafa sul serio, con tanto di incontro non lontano da occhi indiscreti. Il club genovese vuole prenderein prestito secco: ha bisogno, infatti, di alzare il tasso tecnico e d'esperienza della squadra allenata da Stankovic per provare la lunga rincorsa verso una salvezza fino a qualche settimana fa insperata. Dopo la vittoria nella prima del 2023 contro il Sassuolo, la Samp vuole dare continuità. E non solo sul campo: la svolta passa soprattutto dal mercato.Ecco che, dalle parti del quartier generale juventino, si è fatto vedere Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria. Il ds ha parlato direttamente con gli uomini mercato bianconeri, che hanno ribadito la posizione del club sul centrale. Al momento, Rugani è infatti tra i "sacrificabili", a patto però che possa arrivare un sostituto, specifico nel ruolo, o comunque un laterale. Intanto, Daniele potrebbe partire titolare domani contro l'Udinese: Bremer è affaticato e il ruolo di centrale potrebbe spettare proprio all'ex Empoli e Cagliari, per nulla distratto dalle sirene di mercato...