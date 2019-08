L'affare continua, la trattativa pure. Roma e Juventus vanno avanti a parlare per decidere il futuro di Daniele Rugani, con ottimismo sullo sfondo di questo colpo, ma una strada ancora non decisa. Come conferma Tuttosport, alla fine un accordo sarà probabilmente raggiunto. Non sono bastate le quasi 48 ore trascorse da Paratici a Roma, periodo in cui ha incontrato l’amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, e il ds Petrachi, oltre all'agente Davide Torchia. La Roma ha un piano: vuole sfruttare la necessità di cedere della Juventus proponendo un prestito senza obbligo di riscatto. Ma la Juve vuole monetizzare ed è pronta a garantire una plusvalenza anche alla Roma acquistando i giovani Alessio Riccardi e Zan Celar.