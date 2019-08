Rugani non è la prima scelta della Roma per rinforzare la difesa ma i contatti tra la Juve e il club giallorosso vanno avanti anche in questi minuti. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi stanno cercando di 'forzare la mano' per convincere la Juve ad accettare il trasferimento di Rugani in prestito con diritto di riscatto a cifre contenute. I bianconeri dal canto loro continuano a valutare Rugani oltre 30 milioni di euro e chiedono 20 milioni cash più due giovani. Se nessuna delle due squadre farà un passo verso l'altra l'affare non si farà.