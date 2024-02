Davide, agente di Daniele, ha parlato ai microfoni di Tuttosport ( QUI l'integrale) tra rinnovo e futuro. Con uno sguardo certamente all'Europeo in programma la prossima estate con la maglia azzurra. Queste le parole dell'agente:"Può diventare un obiettivo, ma non è un’ossessione. La Nazionale resta il sogno di tutti, sarebbe bello. Daniele sta facendo un’ottima stagione, è abituato a reggere e gestire le pressioni. Mantenendo sempre i piedi per terra. Altrimenti non fai parte della Juventus per 10 anni. Perciò se Spalletti riterrà Rugani utile, lui sarà ben felice di dare il suo contributo. Daniele è davvero un bravo ragazzo, ma non vuol dire che sia fesso: sa cosa deve fare senza troppi arzigogoli. Nel calcio di oggi ci sono troppi giocatori che sono forti tre mesi e poi spariscono. Serve continuità per stare a certi livelli".