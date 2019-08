A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, il futuro di Daniele Rugani dovrebbe essere ancora con la maglia della Juventus. Da qualche giorno, il difensore è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolte Arsenal e Wolverhampton. I Gunners hanno richiesto un prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro: soluzione che poco intriga i vertici bianconeri. La pista si è raffreddata tanto che gli inglesi hanno virato su David Luiz del Chelsea. I Wolves, invece, hanno proposto un assegno di 32 milioni di euro ma, in questo caso, la destinazione non sarebbe gradita al giocatore. Il mercato inglese termina fra poche ore e le possibilità di giungere ad un accordo diminiscono con il procedere dei minuti. Per Rugani sembra prospettarsi dunque la quinta stagione in maglia bianconera.