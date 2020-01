Come racconta Calciomercato.com, è stato scavalcato prima da Matthijs De Ligt e poi da Merih Demiral; Leonardo Bonucci è considerato intoccabile da Maurizio Sarri e a marzo è atteso anche il rientro di Giorgio Chiellini. Al momento Daniele Rugani è la quinta scelta difensiva della Juventus, nonché l’ultima. Per questo il difensore spinge per lasciare la base, nonostante il club bianconero resti prudente. Il duo Paratici-Nedved, ma in primis Sarri stesso, vogliono avere massima serenità sul recupero di capitan Chiellini per la seconda parte della stagione prima di dare il via libera a Rugani.