Daniele Rugani ha commentato a JTV Juventus-Malmö 1-0:Non dovevamo sottovalutare gli avversari di stasera, fai sempre fatica se non interpreti nel modo giusto i match in cui non tutto dipende da te. La fortuna ci ha premiati e ce la teniamo ben stretta.""Abbiamo trovato più solidità e più equilibrio generale di squadra, ora è importante mantenerlo e non fare alti e bassi come in altri momenti della stagione in cui abbiamo fatto passi indietro dopo aver fatto buone cose. Da questa continuità, di gioco e mentale, passano i risultati e i piazzamenti in campionato".