Oggi è un giorno diverso dagli altri. Un giorno in cui tutti gli appassionati di calcio si fermano per ricordare. Esattamente due anni fa ci lasciava, difensore e capitano della, colto da un malore cardiaco nella notte precedente alla partita contro l’Udinese. Anchesi è unito al cordoglio per commemorare un grande calciatore nonché un grande uomo, attraverso una storia su Instagram, postando una foto che ritrae Astori con la maglia viola e la fascia da capitano al braccio. Leadership sempre presente in quel di Firenze.