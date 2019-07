Sirene inglesi. Che lampeggiano a cadenza continua.Alla Juve ha finalmente ritrovato il suo mentore Maurizio Sarri, ma pare non basti a tranquillizzare le onde del mercato che rischiano ancora di prenderlo in pieno. Il motivo? Dall'Arsenal continua il pressing sul giocatore: nelle idee dei Gunners, che oggi si sono avvicinati anche a Khedira , c'è la forte possibilità di portare alla Juve un'offerta importante. Tale da far traballare la volontà ferrea dei bianconeri di trattenerlo.La Juve valuterà, questo è poco ma sicuro, specialmente con la difficoltà in zona cessioni dell'ultimo periodo. Ma è dura, molto dura che il centrale possa lasciare Torino. Vuoi per i problemi di Chiellini (che hanno fermato anche Demiral), vuoi perché Sarri si fida ciecamente di Rugani e lo considera elemento fondamentale per la transizione sarrista che la Juve sta pian piano assimilando. Ma a pochi giorni dalla chiusura del mercato in Premier League, l'Arsenal spingerà per il centrale. E tutto torna nuovamente in ballo.