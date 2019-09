Davide Torchia, agente di Daniele Rugani ha spiegato ai nostri microfoni perché il difensore toscano resterà in bianconero: "La Roma è stata la squadra più vicina, ma Daniele resta alla Juve. Cos'è successo? Non è stata una questione tecnica, non posso entrare nei termini, non mi fate dire cose che non posso dire. Per certi calciatori ci vogliono le condizioni giuste: la Juve ha rifiutato 40 milioni dal Chelsea, ora non regala nessuno. Ognuno si occupa delle sue cose. Ci dev'essere una condizione che va bene per tutti. C'è stato il festival del prestito, non è facile piazzare. Rimpianto Roma? La squadra ha espresso qualcosa di positivo, ma non ci sono rimpianti. Economicamente non è il trasferimento della vita".