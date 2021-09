A TMW, Davide, agente di, ha parlato della permanenza del giocatore alla Juventus: "Durante questa sessione di mercato, Daniele è stato accostato a diversi club, ma non c'è mai stato nulla di concreto per una sua partenza. È stato riconfermato perché la società apprezza le sue qualità. Lui è contentissimo di iniziare la sesta stagione in bianconero. Dovrà solo essere pronto e sul pezzo in ogni momento, cercherà di fare il proprio dovere quando verrà chiamato in causa da Allegri".