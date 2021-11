L'agente di Daniele, Davide, ha parlato del suo assistito ai microfoni di itasportpress.it. Ecco le sue dichiarazioni: "Daniele sta bene e laè soddisfatta di lui. È stato chiamato in causa contro la Fiorentina, ha risposto presente e si trova bene con. Per cui, fin qui, bilancio positivo". E sul futuro: "Daniele è un calciatore della Juventus. I tanti giocatori in scadenza? Con la crisi economica attuale le società preferiscono farti attendere quando si parla di rinnovo, perché devono guardare anche ai loro conti. Però c'è un problema di mercato".