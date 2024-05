Juventus, rinnova Rugani: la carriera

Come raccolto dalla nostra redazione, è tutto fatto per il rinnovo del difensore classe 1994, che nelle scorse ore ha incontrato il club con il suo entourage per definire i dettagli del nuovo accordo, essendo quello attuale in scadenza al prossimo 30 giugno. L'intesa, di fatto, era già stata trovata da tempo, con l'unità d'intenti di formalizzarla una volta conquistata ufficialmente la qualificazione alla prossima Champions League. Il contratto dell'azzurro prevede la sua permanenza a Torino fino al 2026, con un'opzione di prolungamento automatico per un ulteriore anno sulla base di traguardi raggiungibili in maniera abbastanza agevole, almeno sulla carta. Il suo ingaggio si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro a stagione.Rugani, che il prossimo 29 luglio compirà trent'anni, è alla Juventus dal 2012, considerando anche la sua esperienza in Under 19. Nel corso della sua carriera ha poi vissuto alcuni periodi in prestito tra Empoli (il club in cui è cresciuto), Rennes e Cagliari, rientrando stabilmente a Torino nel giugno 2021. In bianconero ha collezionato finora presenze, per un totale di 11.226 minuti, con gol (di cui uno in Champions League) e un assist. La sua ultima rete, che risale al 25 febbraio scorso, è risultata decisiva per la Juventus, che grazie a lui è riuscita a battere il Frosinone a pochi istanti dal fischio finale del match. Adesso Daniele avrà la possibilità di scrivere nuove pagine con la maglia bianconera, che voleva fortemente continuare a indossare ancora a lungo.