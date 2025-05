Rugani è già rientrato a Torino: concluso il prestito all'Ajax, sarà a disposizione per il Mondiale per Club

Rugani è già a Torino

Tra poco più di tre settimane, ladebutterà alcontro l'Al-Ain, formazione deli Emirati Arabi Uniti. Per i bianconeri si tratterà dell'esordio assoluto all'interno del gruppo G, dove figurano anche Manchester City e Wydad Casablanca.Per l'occasione, Igor Tudor - che rimarrà al suo posto nonostante lo sfogo post Venezia - potrà contare sull'apporto di un'opzione in più per quanto riguarda il pacchetto di difesa. Ogni riferimento aè puramente voluto.

Il difensore classe 1994 ha infatti già concluso il suo prestito all'Ajax, con cui ha visto sfumare il titolo dell'Eredivisie proprio all'ultima giornata ed è già rientrato a Torino. Il centrale toscano, dunque, sarà a disposizione di Igor Tudor per il Mondiale per Club.