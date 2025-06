Rugani torna in campo con la Juventus: la sua giornata e i piani per il futuro

Getty Images

Oggi è scesa in campo una nuova Juventus. È passata solo una settimana, anche se intorno all'ambiente bianconero è sembrato molto di più. Eppure, ciò che conta è il lavoro verso il futuro, che in questo caso si chiama Mondiale per Club. Alla Continassaha ritrovato una squadra diversa ( QUI il racconto della giornata dei bianconeri ), sia per i giocatori impegnati con le nazionali, sia per chi c'era in campo.Dopo un anno all'Ajax, infatti,è tornato ad allenarsi con la Juventus. Il difensore aveva lasciato i bianconeri in prestito, ma è rientrato dopo l'annata conclusa al secondo posto con la squadra guidata da, che non è riuscita a conquistare il titolo.

Rugani torna alla Juve: quale futuro per lui?

I numeri della stagione di Rugani all'Ajax

Partite giocate: 26

26 Da titolare: 15

15 Minuti giocati: 1341

1341 Goal: 1

1 Assist: 0

Per l'ex Empoli si tratta della, dunque c'è stata occasione per conoscere dal vivo l'allenatore bianconero, sopratutto nell'ottica della prossima competizione che attende i bianconeri.La Juventus, come si legge sul sito ufficiale, si è allenata concentrandosi sul lavoro atletico: dopo una settimana di riposo i bianconeri dovranno recuperare la miglior forma per ripartire al meglio verso il Mondiale per Club. Anche, aggregato nuovamente alla squadra, è tornato alla Continassa a un anno di distanza dall'ultima volta.Il difensore non rientrava nei piani di, e la decisione sul suo futuro era ricaduta sul prestito secco all'Ajax. Il classe '94 giocherà con la Juve al Mondiale per Club, poi si deciderà quale sarà la migliore soluzione: nel frattempo, Tudor potrà contare su un difensore esperto, che con la maglia bianconera ha già giocatoOltre a lui, tornerà anche, che però non era presente oggi alla Continassa. L'esterno serbo ha già dichiarato che tornerà alla Juventus per il Mondiale per Club, dunque è atteso nei prossimi giorni per riprendere gli allenamenti insieme ai compagni bianconeri.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui