Ora il talismano, Daniele, oltre a garantire solidità difensiva, si è fatto notare anche per la sua capacità di segnare. Non è una novità per i tifosi bianconeri abituarsi a vedere il difensore italiano segnare, considerando che le sue presenze da titolare spesso coincidono con partite senza subire reti (ben 9 su 10 prima di sabato) dall'inizio della stagione. Tuttavia, contro il Cagliari, ha superato le aspettativeQuel gol particolare ha non solo sigillato la vittoria, ma ha anche reso speciale la serata per Rugani, celebrando la suanella Juventus dal 2015/16, con 9 gol segnati. Un'impresa considerando che il difensore non segnava in Serie A da quasi mille giorni, risalendo al febbraio 2019 contro il Parma. Rugani si è dimostrato fondamentale per la squadra di Allegri, affrontando gli infortuni in difesa e integrandosi perfettamente nell'inedito trio difensivo composto da Gatti e Bremer. La sua mossa decisiva ha contribuito a interrompere la serie di imbattibilità della Juventus.L'influenza di Rugani si estende anche al di là del campo, diventando unper i più giovani e per i nuovi arrivati. Con Allegri, che lo ha lanciato in Serie A all'Empoli, come allenatore, Rugani sembra finalmente maturo per un ruolo da titolare continuativo, anche pensando a una possibile chiamata in Nazionale. A 29 anni,Sebbene il suo contratto scada a giugno, l'accordo per prolungare la sua permanenza, un segno di fedeltà che Rugani incarna perfettamente senza polemiche nonostante lo scarso utilizzo iniziale. La sua resilienza e la dedizione dimostrate nell'ultimo exploit lo rendono un esempio positivo all'interno della Juventus. Ne scrive La Stampa.