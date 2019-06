Daniele Rugani ha di recente rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, però, il difensore bianconero potrebbe ulteriormente prolungare il proprio accordo a Torino, così da essere blindato sul mercato e allontanare una volta per tutte le voci sul possibile addio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per Rugani è pronto un nuovo rinnovo fino al 2024, con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. E, insieme a Sarri, per lui si possono aprire le porte di un posto da titolare.