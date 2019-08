La Juventus sta tentanto di piazzare il colpo Rugani. In uscita, sia chiaro, perché la priorità in casa bianconera resta sempre quella. Così, come riportato da Sky Sport, visto la trattativa saltata tra la Roma ed il Liverpool per Lovren, la Juventus ha riaperto le comunicazioni con i giallorossi per Rugani. Petrachi però, non dovrà fare i conti con il solo Paratici. Infatti, l'ombra del Monaco resta ancora viva.



BASTA VENDERE - Alla Juventus, la destinazione importa relativamente. La fretta chiama e così, se Rugani possa andare in Francia o restare in Italia, diventa un aspetto secondario. Anzi, più pretendenti giovano soltanto alle strategie juventine: oltre a far alzare inevitabilmente il prezzo, un'alternativa al Monaco potrebbe convincere il giocatore stesso a partire. Vista la freddezza di Rugani verso il Monaco, il ritorno della Roma può solo che venire in aiuto a Paratici.