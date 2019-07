Daniele Rugani ha parlato dopo la partita tra Juventus ed Inter: "E’ stato un bel test per tutti noi perché l’Inter ha fatto una partita vera. I ritmi sono stati alti fin dall’inizio e non era facile per le qualità degli avversari e per il clima caldo. E’ normale che in questo momento della stagione ci possano essere difficoltà ma la squadra si sta mettendo a disposizione con tanto entusiasmo per preparare al meglio una stagione importante".



DIFESA - "I meccanismi devono ancora entrare nella testa, ma siamo sulla strada giusta. Cambia un po’ per noi difensori perché il mister ci chiede una linea più alta, più attenta alla lettura della palla e meno in relazione all’uomo. In questo tipo di gioco è importante che la fase difensiva sia di tutta la squadra".



TIFOSI IN CINA - "Abbiamo sempre trovato grande affetto e tifosi pieni di entusiasmo. Ci fa veramente piacere e siamo veramente felici di essere qui".