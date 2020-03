14 giorni dopo. E' finito l'isolamento della Juventus, o almeno di chi non è risultato positivo al tampone. I bianconeri hanno messo in isolamento fiduciario 121 persone tra squadra, staff, dirigenti e dipendenti del club. Rugani, Matuidi e Dybala sono i giocatori che - da riscontro - hanno contratto il Covid19: cos'accadrà per loro? Dopo i 14 giorni, il protocollo prevede un altro tampone. Se dovesse essere negativo, dovrà essere ripetuto a distanza di 24 ore. Solo a quel punto, Rugani (il primo a rifare il tampone) potrà lasciare il JHotel dove sta soggiornando; ancora attesa per Matuidi e Dybala (31 agosto per l'argentino).