Daniele Rugani è pronto a lasciare la Juventus. La scelta è fatta, con il difensore bianconero che sta scegliendo la prossima destinazione per il prosieguo della sua carriera, visto che da un colloquio con Maurizio Sarri avrebbe appreso di non essere al centro del progetto, ma soprattutto di avere pochissimo spazio in stagione. Ci sarà un incontro tra Roma e Juve, in cui discutere l'affare: l'idea giallorossa è un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Chiusura non così lontana.