Your browser does not support iframes.

Stagione calcistica finita per Daniele Rugani e anche per la sua Michela Persico, che sta trascorrendo questi giorni al sole di Maiorca. Vacanze in Spagna per la conduttrice, che mette in mostra un fisico scolpito sulle spiagge delle Baleari. Insieme a lei il difensore della Juventus, reduce da una stagione conclusa con l’ennesimo scudetto (il quarto a livello personale). In attesa di riabbracciare a Torino il vecchio “maestro” Maurizio Sarri, Rugani si gode qualche giorno di relax a Maiorca… in ottima compagnia.



Sfoglia in gallery le foto di Michela Persico