Daniele Rugani è l'indiziato numero uno a lasciare la Juventus: il difensore sta trovando poco spazio in questa stagione nonostante l'arrivo del suo ex mentore Sarri, e con il recupero di Chiellini diventerebbe la quinta scelta al centro della difesa. Su di lui ci sono tre club come riporta il Corriere dello Sport: Sampdoria, Milan ed Eintracht Francoforte.